США отправят более 4 тыс. военных для противодействия латиноамериканским наркокартелям

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пентагон перебрасывает ближе к берегам Латинской Америки свыше 4 тыс. военнослужащих в связи с планами США усилить борьбу с наркокартелями, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"Американский чиновник заявил, что Минобороны направит более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев в воды вокруг Латинской Америки в качестве демонстрации силы, после того как президент США Дональд Трамп указал на готовность задействовать военную силу против наркокартелей", - информирует агентство.

По словам источника, войска направятся в зону ответственности Южного командования Вооруженных сил США, куда входят страны Центральной и Южной Америки, прилегающие к ним акватории Атлантического и Тихого океанов. Однако точный пункт назначения собеседник агентства не назвал.

В состав группы входят амфибийная группа быстрого реагирования "Иводзима" и 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты, и в частности, три десантных корабля. Источник пояснил, что эти войска могут быть задействованы и в других местах, чем планируется сейчас, и к примеру, принять участие в военных учениях.

Представитель властей США добавил, что Южное командование Вооруженных сил США получит дополнительные ресурсы для помощи в борьбе с наркотрафиком. Он разъяснил, что обычно американское командование направляет ВМС США с Восточного побережья в Европу, а в Западном полушарии не держит значительные военные силы.

Ранее ВМС США сообщили об отправке этих сил из Норфолка (штат Виргиния) в рамках регулярного развертывания сил в регионе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей. После этого президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не допустит появления военных США на мексиканской территории.

В свою очередь издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что командование США обсуждает варианты использовать силы спецопераций, наносить точечные удары и усилить разведывательное сотрудничество в рамках возможной кампании против латиноамериканских картелей. "Любую военную акцию будут координировать с Мексикой и другими иностранными партнерами", - информировало издание.

