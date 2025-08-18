Поиск

Мерц считает необходимым перемирие на Украине

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен в необходимости достичь прекращения огня на Украине и оказать для этого давление на РФ.

"Честно говоря, мы все хотели бы увидеть прекращение огня. Не представляю, как пройдет следующая встреча, если оно не будет достигнуто. Для этого нужно оказать давление на Россию", - заявил Мерц на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее в понедельник Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что для решения конфликта на Украине потребуется не перемирие, а установление долгосрочного мира.

"Я не думаю, что нам нужно прекращение огня. Конечно, было бы неплохо, если бы оно было", - сказал он в понедельник, открывая переговоры с Зеленским.

По словам американского президента, нужно "не прекращение огня, а мир".

"Мне нравится идея перемирия ровно по одной причине: потому что тогда людей перестанут убивать, хотя бы на неделю или на две", - подчеркнул Трамп

"Во время всех сделок, которые я достигал, я даже ни разу не упомянул о "прекращении огня", - сказал он.

15 августа президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского у сторон будет благоприятная возможность для завершения украинского кризиса.

"У нас будет трехсторонняя встреча. Я думаю, у нас будут разумные шансы завершить войну, если мы ее проведем", - сказал он в Белом доме во время встречи с Зеленским.

