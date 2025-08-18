Глава США отметил, что на саммите с Путиным убедился в возможности урегулирования украинского конфликта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным убедился в возможности достижения украинского урегулирования, хотя это и сложная задача.

"Саммит на Аляске укрепил мое мнение о том, что мир, хотя и является сложной задачей, достижим", - сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами в Белом доме.

Он отметил, что российская сторона на переговорах на Аляске согласилась на то, чтобы Украине были предоставлены гарантии безопасности.

"И очень значимо, что президент Путин согласился, что Россия не будет возражать против предоставления (другими странами - ИФ) гарантий безопасности Украине", - добавил Трамп.

"Я думаю, что европейские страны возьмут наибольшую часть бремени. Мы им поможем и сделаем так, чтобы все это было очень безопасно", - подчеркнул американский лидер.