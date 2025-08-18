Поиск

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским
Фото: AP/TASS

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что пока доволен ходом переговоров.

"У нас был очень замечательный день, много хороших вещей сегодня произошло, состоялись очень важные обсуждения о том, как положить конец этим убийствам людей", - сказал он в понедельник по завершении встречи с Зеленским, открывая переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами в Белом доме.

По его словам, "у нас была хорошая встреча, может быть, даже лучшая встреча". "Мы постараемся узнать, как добиться успеха", - подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае его встречи с Путиным и Зеленским

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф

Politico сообщило о поставках оружия Украине из Словакии, несмотря на запрет Фицо

Российская нефть перестала поступать в Словакию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Республики Сербской ушел в отставку

Премьер Республики Сербской ушел в отставку

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6988 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });