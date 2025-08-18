Трамп доволен переговорами с Зеленским

Фото: AP/TASS

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что пока доволен ходом переговоров.

"У нас был очень замечательный день, много хороших вещей сегодня произошло, состоялись очень важные обсуждения о том, как положить конец этим убийствам людей", - сказал он в понедельник по завершении встречи с Зеленским, открывая переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами в Белом доме.

По его словам, "у нас была хорошая встреча, может быть, даже лучшая встреча". "Мы постараемся узнать, как добиться успеха", - подчеркнул Трамп.