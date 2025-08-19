Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии

Президент Франции также сообщил, что Европа будет участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, помимо двусторонней и трехсторонней встреч для украинского урегулирования, достигнута договоренность о многосторонней встрече, в которой примет участие европейская сторона; он также допустил, что переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться в Швейцарии.

"Мы решили провести двустороннюю встречу двух президентов, затем трёхстороннюю встречу (с президентом США Дональдом Трампом - ИФ), а потом многостороннюю встречу, где европейцы должны быть за столом переговоров", - сообщил Макрон в интервью телеканалу TF1 после состоявшейся в Вашингтоне в ночь на вторник встречи ряда европейских лидеров, глав НАТО и Еврокомиссии с Трампом и Зеленским.

По словам французского лидера, двусторонняя встреча Зеленского с Путиным может состояться в Европе. "Это больше, чем гипотеза, это коллективная воля", - сказал Макрон.

Такая встреча, отметил он, пройдет в нейтральной стране. "Возможно, в Швейцарии. Я выступаю за Женеву", - сообщил президент Франции.

"Или в другой стране: последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле", - добавил Макрон.