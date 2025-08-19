США и Европа немедленно начнут работу над гарантиями безопасности Украине

Это может приблизить встречу Путина и Зеленского, сообщает агентство Bloomberg

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские и европейские чиновники незамедлительно начнут работу над предоставлением Украине гарантий безопасности, что, по их мнению, даст возможность для организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, такие гарантии будут "фокусироваться на усилении украинских военных сил и их возможностей без каких-либо ограничений". Кроме того, как отмечают источники, "пакет гарантий в сфере безопасности будет основываться на работе так называемой коалиции желающих. По их словам, в него, в частности, войдет создание "международных сил", при этом точный формат такого контингента пока не определен.

В сообщении не уточняется, почему, по мнению лидеров западных стран, работа над именно такими гарантиями может приблизить переговоры между президентами РФ и Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. По их итогам глава Белого дома заявил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.