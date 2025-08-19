Трамп сообщил, что видит для США роль координатора при предоставлении Западом гарантий безопасности для Украины

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.