В МИД Катара сдержанно оценивают перспективы соглашения о перемирии в Газе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, если его и удастся согласовать, не получится быстро воплотить в жизнь, заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Об этом сообщает AP.

"Если мы придем к соглашению, то не стоит ожидать, что оно будет мгновенно реализовано. Мы еще не на таком этапе", - сказал он..

Он также заявил, что группировка ХАМАС согласилась с новым предложением о перемирии и освобождении заложников, и высказался за скорейшее прекращение огня в Газе.

"Если это предложение о перемирии не пройдет, кризис усугубится", - сказал аль-Ансари, отметив, что пока Израиль ответа не дал.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что Израиль получил новое предложение от ХАМАС по прекращению огня. Арабский дипломат сказал изданию: "В этом предложении содержится отказ от большинства требований, которые ХАМАС выдвигала в прошлом месяце и которые привели к срыву переговоров в Дохе".

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что ХАМАС смягчил свои требования. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от планов продолжения военной операции в Газе.

