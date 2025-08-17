Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Фото: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в ходе поездки в воскресенье в сектор Газа объявил о переходе в близком будущем к новому этапу операции "Колесницы Гидеона".

"Вскоре мы перейдем к новой стадии операции "Колесницы Гидеона", в ходе которой мы продолжим наращивать урон группировке ХАМАС в городе Газа вплоть до поражения группировки", - приводит The Times of Israel его слова.

Он пояснил, что военные сосредоточат усилия на взятии под контроль этого города.

По его словам, после начала операции "Колесницы Гидеона" в минувшем мае ХАМАС получила серьезный удар, лишилась части своих возможностей. Также Замир объяснил, что наступательные действия против ХАМАС носят не локальный характер, а являются частью "долгосрочной и спланированной программы на многих фронтах", с ударами по всем противникам Израиля, включая Иран.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату ЦАХАЛ города Газа. В списке целей операции - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Между тем эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.