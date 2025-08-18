Поиск

Израиль получил новое предложение от ХАМАС по прекращению огня

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Израиль получил предложение ХАМАС по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

"Израиль получил последнее предложение ХАМАС", - пишет издание.

Газета также цитирует арабского дипломата: "В этом предложении содержится отказ от большинства требований, которые ХАМАС выдвигал в прошлом месяце и которые привели к срыву переговоров в Дохе".

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что ХАМАС смягчил требования по освобождению заложников. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от планов продолжения военной операции в Газе.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, похоже, в целом не придаёт этому значения, заявляя, что террористическая группировка находится "под огромным давлением", поскольку Израиль продвигает планы по установлению контроля над городом Газа", - пишет издание.

Нетаньяху в понедельник в телеобращении сообщил, что встретился с командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), чтобы обсудить операцию по взятию города Газа "и завершение поставленных задач".

"Как и вы, я слышу сообщения в СМИ (о снижении требований ХАМАС - ИФ), и из них можно сделать один вывод - ХАМАС находится под огромным давлением", - заявил премьер-министр.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что впервые за несколько недель ХАМАС "готов обсуждать сделку по освобождению заложников только из-за страха перед нашей реальной решимостью захватить город Газа".

По его словам, "фокус на городе Газа объясняется тем, что это военный, правительственный и символический центр (ХАМАС - ИФ)".

"Мы видим, что впервые после недель, когда ХАМАС вообще не был готов обсуждать какую-либо сделку по освобождению заложников, несмотря на обращения Турции и Катара, эта тема вдруг оказалась на повестке дня", - подчеркнул Кац.

