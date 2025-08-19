Поиск

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

Фото: Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Крупные лесные пожары распространяются в северной и западной частях Испании, из-за них ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение в ряде регионов, сообщают во вторник западные СМИ.

"Пожары распространяются в регионах Эстремадура, Галисия, Кастилия-Леон. Власти приостановили железнодорожное сообщение и перекрыли доступ к автомобильным дорогам в этих районах, а также участок популярной паломнической тропы Камино-де-Сантьяго длиной 50 км", - отмечает одно из них.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, с понедельника выгорело около 38 тыс. га растительности. За весь 2024 год в Испании от пожаров пострадало 42 тыс. га лесов. С начала 2025 г. сгоревшая площадь достигла 380 тыс. га, что более чем в четыре раза превышает средний показатель за 2006-2024 годы.

Ранее во вторник сообщалось, что жертвами бушующих в настоящее время пожаров стали не менее четырех человек. Более 30 тыс. жителей эвакуировали.

Национальное метеорологическое агентство отмечает, что в ближайшие дни аномальная жара, как ожидается, сменится понижением температуры и повышением влажности. Неблагоприятные погодные условия могут сохраниться лишь на юге страны, в том числе в регионе Эстремадура.

Согласно последним данным властей Кастилии-Леона, ситуация находится под контролем, пожарным удается стабилизировать ситуацию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил места пожаров в Эстремадуре и заявил, что правительство объявит пострадавшие районы зонами чрезвычайной ситуации, что означает, что им будет направлена дополнительная помощь на восстановление.

Он также сказал, что в следующем месяце предложит план по изменению государственной политики в отношении чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.

Испания
Новости

