США не будут направлять военнослужащих на Украину

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белый дом подтвердил, что не намерен отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине.

"Президент (США Дональд Трамп) четко заявил, что американские военнослужащие не будут находиться на территории Украины", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Мы, безусловно, можем помочь (ЕС - ИФ) с координацией и, возможно, предоставить другие формы гарантий безопасности нашим европейским союзникам", - добавила она.

"Президент понимает, что гарантии безопасности крайне важны для установления прочного мира, дал поручение своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими европейскими партнерами, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией", - подчеркнула Левитт.