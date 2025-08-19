Поиск

Встреча с Путиным и Зеленским поставит точку в украинском конфликте, рассчитывает Трамп. Обобщение

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что на его встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским можно будет завершить украинский кризис.

"Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдёт успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос", - сказал Трамп во вторник в интервью Fox News.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил нацеленность администрации Трампа на поиск долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса, что показал саммит РФ-США. "Там была очень хорошая атмосфера. И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президента Путина и Трампа", - сказал Лавров в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Однозначно было видно, что глава Соединённых Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надёжным", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что "президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чём мы, президент Путин, постоянно говорили".

Гарантии безопасности

Трамп заявил, что Киев получит по итогам украинского урегулирования некоторую форму безопасности, которая не предусматривает членство в НАТО. "Будет какая-то форма безопасности. Но это не может быть НАТО, этому не бывать", - сказал президент США.

Говоря о размещении иностранного военного контингента на Украине по завершении конфликта, Трамп предположил, что российская сторона, возможно, не будет возражать против присутствия в стране сил европейских стран. "У нас есть европейские страны (...), некоторые из них хотят разместить своих военных. Если честно, я не думаю, что это будет проблемой", - считает президент США.

Он отметил, что нельзя исключать другую позицию Москвы. "Я думаю, что президент России Путин устал от этого, все устали. Но никто не знает наверняка, что будет. Мы узнаем в ближайшие несколько недель", - добавил глава Белого дома.

Между тем, комментируя прошедшую в понедельник встречу Трампа и Зеленского, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста сообщила, предоставление Украине гарантий безопасности было одной из главных тем переговоров. "Во время этого совещания они (Трамп и Зеленский - ИФ) обсуждали прочные гарантии безопасности, которые должны быть сконцентрированы на усилении украинской армии", - сказала Подеста на брифинге в Брюсселе.

По её словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, принимавшая участие в вашингтонской встрече, очень позитивно восприняла "обязательство Соединённых Штатов участвовать в этих гарантиях безопасности". В связи с этим Подеста напомнила слова главы ЕК о том, что речь идёт о гарантиях, "похожих на статью пять (Североатлантического договора - ИФ)". Эта статья предполагает коллективную оборону в случае нападения на одну из стран НАТО.

Взаимодействие Москвы и Киева

Трамп по итогам переговоров отметил улучшение взаимодействия Путина и Зеленского. "Думаю, они ладят немного лучше. (...) Думаю, они в порядке. Но не сказал бы, что они будут когда-нибудь лучшими друзьями", - сказал американский лидер. Он добавил: "Всё проходит лучше, чем ожидалось".

В то же время Трамп заявил, что рассчитывает на гибкость позиции Зеленского для достижения урегулирования. "Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что должен делать, и тоже покажет гибкость", - сказал президент США. При этом глава Белого дома отметил, что ожидает нужного подхода и со стороны Путина. "Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо. А если нет, то будет тяжелая ситуация", - добавил американский лидер.

Украина США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
