"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Дональд Туск Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главы стран "коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телеконференции коалиции во вторник.

"Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран весьма реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины", - написал польский премьер в соцсетях.

"Все хотят мира, никто не хочет капитуляции Украины, и президент Трамп представил реалистичную оценку своих усилий по прекращению войны", - добавил Туск.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.