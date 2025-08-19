Поиск

США, страны Европы, Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - США, страны Европы и Украина учредили комитет, который должен будет формулировать предложения по возможным гарантиям безопасности Украине, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с темой.

Возглавил комитет госсекретарь США Марко Рубио. Ожидается, что в ближайшие дни высокопоставленные представители США, Украины и нескольких европейских государств будут разрабатывать соответствующие предложения; вероятная роль США будет сводится к обеспечению поддержки с воздуха.

По словам другого, европейского источника, на переговорах в понедельник с лидерами ряда стран Европы президент США Дональд Трамп согласился работать вместе над гарантиями безопасности, похожими на 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Однако когда речь зашла о возможной роли США, Трамп "не был конкретен", уточнил собеседник Axios.

