В ЕК считают, что гарантии безопасности для Украины должны базироваться на усилении ВСУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Гарантии безопасности для Украины были одной из главных тем встречи в Вашингтоне европейских лидеров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Во время этого совещания они обсуждали прочные гарантии безопасности, которые должны быть сконцентрированы на усилении украинской армии", - сказала она.

По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, принимавшая участие в вашингтонской встрече, очень позитивно восприняла "обязательство Соединенных Штатов участвовать в этих гарантиях безопасности". В связи с этим Подеста напомнила слова главы Еврокомиссии о том, что речь идет о гарантиях, "похожих на статью пять (Североатлантического договора - ИФ)".

"То есть надо продолжать усиливать украинские вооруженные силы и европейскую оборону", - заявила представитель ЕК.

Подеста признала, что в Евросоюзе пока нет точного представления о том, как будут выглядеть эти гарантии безопасности.

Соответствующие команды продолжат прорабатывать детали гарантий безопасности в ближайшие недели. Это, пояснила она, будут американские команды, команды ряда европейских стран и представители Еврокомиссии.

На вопрос о сроках и уровне предстоящих обсуждений гарантий безопасности Подеста ответила, что в ЕС рассчитывают как можно скорее проделать работу ради соглашения, которое приведет к прочному миру на Украине. "Техническая работа продолжится в ближайшие дни и недели по этой ключевой теме гарантий безопасности. У нас нет для этого точного графика. Обсуждения будут происходить на техническом уровне и на уровне политических руководителей", - объяснила представитель ЕК.

Она напомнила, что во вторник "коалиция желающих" совещается вместе со своими международными партнерами и затем будет совещание всех стран ЕС. И это, подчеркнула пресс-секретарь, важная подготовительная работа ввиду предстоящей двусторонней встречи по украинскому урегулированию.

