В Португалии число погибших из-за лесных пожаров выросло до трех

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Португалии число погибших в результате природных пожаров увеличилось до трех человек, сообщает EFE.

В муниципалитете Мирнадела в ходе тушения пожара умер 75-летний местный житель. Еще двое погибли ранее, в том числе один пожарный.

Спасатели сообщили о "незначительном улучшении" ситуации с пожарами. Остается четыре крупных очага возгораний, их тушат тысячи человек, в том числе военные.

В Испании природные пожары уничтожили уже почти 400 тысяч га лесных массивов с начала этого года, что стало самым большим показателем с 2006 года. Пожары продолжают действовать. 19 августа сообщалось, что за последние 24 часа огонь распространился на 30 тысяч га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в муниципалитете Самора и Леон в автономном сообществе Кастилия и Леон. Ранее поступали данные о четырех жертвах в Испании.

Португалия Испания Мирнадела
