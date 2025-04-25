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Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Мьянмы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу о продлении на год, до 30 апреля 2026 года, ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц из Мьянмы "в связи с ситуацией в стране".

"Решение было принято на основе ежегодного обзора ограничительных мер и в связи с сохраняющейся тяжелой ситуацией в Мьянме, включая действия, подрывающие демократию, а также серьезные нарушения прав человека", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В нем сообщается, что в настоящее время санкции ЕС применяются к 106 физическим лицам и 22 организациям. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию, а предоставление им прямо или косвенно средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на поездки в ЕС.

В сообщении совета отмечается, что "другие ограничительные меры ЕС остаются в силе: эмбарго на поставки оружия и оборудования и экспортные ограничения на оборудование для мониторинга коммуникаций, которые могут использоваться для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, а также запрет на военную подготовку и сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы".

Ограничительные меры ЕС дополняются удержанием финансовой помощи Евросоюза, напрямую поступающей правительству, и замораживанием всей помощи ЕС, которая может рассматриваться как легитимация военных властей, сказано в документе.

"ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении действий, предпринятых военными Мьянмы с 1 февраля 2021 года, и призывает к прекращению всех форм насилия и освобождению всех произвольно задержанных заключенных", - подчеркивается в сообщении Совета ЕС.

ЕС Мьянма
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