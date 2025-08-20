Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Индийские военные провели успешное испытание баллистической ракеты средней дальности - варианта межконтинентальной ракеты Agni-5, сообщает Hindustan Times со ссылкой на Минобороны страны.

"Процедура запуска соответствовала всем боевым и техническим параметрам. Она прошла под эгидой Командования стратегических сил", - заявили в министерстве.

Испытания проходили на ракетном полигоне в штате Одиша на востоке Индии.

Hindustan Times отмечает, что данный вариант ракеты разработан Организацией оборонных исследований и разработок.

Сейчас максимальная дальность полета Agni-5 составляет примерно 7 тысяч км; идут работы над ее доведением до 7,5 тысяч км. В марте 2024 года индийский премьер Нарендра Моди заявил, что Индия впервые провела успешное испытание созданной варианта Agni-5 с разделяющимися боеголовками с индивидуальным наведением.