Поиск

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni III

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni III, способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью три тысячи километров был осуществлен с мобильной установки на полигоне на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Это был первый пуск ракеты данного типа, осуществленный в темное время суток.

Состоящая с 2011 года на вооружении армии Индии ракета Agni-III является твердотопливной и состоит из двух ступеней. Ее длина достигает 17 метров, диаметр - 2 метра, а стартовая масса составляет 50 тонн. Она может нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении весом до 1,5 тонн. Круговое вероятное отклонение - показатель точности попадания боевой части ракеты - составляет около 40 метров, что является одним из самых высоких показателей для ракет данного типа в мире.

Помимо Agni-III Индия также располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-IV с дальностью 4 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Индия Agni III

Новости по теме

Новости

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик с 374 кг героина

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

The Independent узнало о гибели двух человек из-за ЧП на Лондонском мосту

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');