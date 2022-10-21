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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Индия провела испытание ракеты Agni-P, способной нести ядерный боезаряд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную боеголовку.

Пуск ракеты с дальностью 2000 км был осуществлен 21 октября с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

В ходе испытания были выполнены все поставленные задачи с большой точностью, заявили военные.

Это уже третий пуск двухступенчатой твердотопливной ракеты. Первый был проведен в июне 2021 года, второй - в декабре. Ракета разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и способна нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками индивидуального наведения общим весом до трех тонн. Ракета Agni-P должна прийти на смену ракетами Agni-I и Agni-II.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тысячи км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тысячи км и Agni-V с дальностью 5 тысячи км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Первое испытание ракеты с самой большой дальностью - Agni V было проведено еще в 2012 году. Как отмечали местные СМИ, в зоне поражения этой ракеты находится, к примеру, вся территория Китая и другие отдаленные территории в Азии. Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

По данным западных СМИ, Индия сейчас разрабатывает новую баллистическую ракету Agni с дальностью действия 10 тысяч км.

Agni-P Индия Agni Минобороны Бенгальский залив Абдул Калам
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