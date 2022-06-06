Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Индия провела испытание способной нести ядерный боезаряд ракеты Agni-IV

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Индия в понедельник провела успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-IV, способной нести ядерный боезаряд, сообщило Минобороны страны.

Пуск ракеты был осуществлен в 19:30 по местному времени (16:30 по московскому) с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

"Успешное испытание было частью плановых учебных пусков, проводимых Командованием стратегических сил", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что успешное испытание подтверждает политику Индии по созданию потенциала "надежного минимального сдерживания".

Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью от 3,5 до 4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });