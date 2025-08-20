Поиск

Axios сообщил, что Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на встрече с представителями Катара - посредника на переговорах по Газе - заявил, что Израиль пойдет на прекращение огня только при условии освобождения остающихся в анклаве заложников, сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Дермер встретился сегодня в Париже с высокопоставленными представителями Катара, чтобы обсудить соглашение о заложниках и перемирии в Газе (...) Источник, знакомый с деталями встречи, сказал, что Дермер заявил: требования Израиля для такого соглашения аналогичны условиям окончания войны, и это освобождение всех заложников и поражение группировки ХАМАС", - написал Равид.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что встреча Дермера и катарских представителей прошла в обстановке повышенной секретности, и что сейчас наступает момент для важнейших решений.

Axios напоминает, что ранее ХАМАС дал согласие на предложение Египта и Катара - освободить 10 живых заложников и выдать тела 18 погибших в обмен на 60 дней прекращения боев и освобождение Израилем части палестинских заключенных. Посредники передали реакцию ХАМАС Израилю, но пока израильские власти не дали ответа.

20 августа представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ начал сухопутные действия в городе Газа и заняла его окраины.

Израиль Газа Катар ХАМАС ЦАХАЛ Париж
