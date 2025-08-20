Макрон опасается катастрофы в результате воплощения плана Израиля по захвату Газы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - План Израиля добиться полного захвата города Газа чреват катастрофическими последствиями, написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Он обсуждал по телефону эту тему с королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мы едины в убеждении, что военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может лишь привести к настоящей катастрофе для обоих народов и ввергнет регион в перманентную войну", - заявил Макрон.

Президент назвал меры, которые он обсуждал с арабскими партнерами и, которые, по их мнению, способны прекратить войну: введение постоянного режима прекращения огня, освобождение всех заложников, массовые поставки гуманитарной помощи жителям Газы, разоружение группировки ХАМАС и усиление позиций Палестинской национальной администрации (ПНА) в Газе.

Для достижения этих целей вместе с Египтом, Иорданией и всеми региональными и международными партнерами, считает Макрон, "необходимо реализовать миссию по международной стабилизации ситуации в Газе, и нужно работать над политическим решением, отвечающим чаяниям обоих народов, как израильского, так и палестинского".

"Франция совместно с Саудовской Аравией проведет в сентябре в Нью-Йорке конференцию по двугосударственному решению, чтобы продвинуться по этому пути", - пообещал президент.

Ранее 20 августа сообщалось, что Минобороны Израиля призовет на службу дополнительно около 60 тысяч резервистов в связи с операцией по захвату Газы.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац провел встречу с главой Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и рядом других высокопоставленных представителей военного командования. В ходе заседания Кац одобрил план, нацеленный на взятие под полный контроль города Газа.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобряет его план по захвату Газы. В списке целей операции ЦАХАЛа - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или ПНА.