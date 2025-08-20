Израильские военные заявили, что с марта 2025 года убиты более 2100 боевиков ХАМАС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - С момента возобновления боевых действий ВС Израиля в секторе Газа в марте 2025 года были убиты более 2100 боевиков группировки ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

Истребители, вертолеты и дроны ВВС, а также ВМС Израиля атаковали более 10 тысяч вражеских целей. ЦАХАЛ установил "оперативный контроль" более чем над 75% территории анклава.

С марта были убиты глава ХАМАС в секторе Газа Мухаммед Синвар, командир бригады "Рафах" Мохаммед Шабан и командир батальона "Южный Хан-Юнис" Махди Куар. Также были убиты офицеры сил внутренней безопасности ХАМАС, ряд руководителей ее морского спецназа, десятки бойцов, участвовавших в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

В ЦАХАЛе отметили, что эти успехи создали условия для усиления давления на ХАМАС и для дальнейших наступательных действий ЦАХАЛе в секторе Газа.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату ЦАХАЛом Газы. 20 августа военные подтвердили, что начали военную операцию в городе в преддверии общего наступления.