Экс-президента Бразилии Болсонару заподозрили в попытке получить убежище в Аргентине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Стражи порядка Бразилии предполагают, что экс-президент страны Жаир Болсонару планировал до вынесения ему приговора по делу о попытке госпереворота получить политическое убежище в Аргентине, сообщают латиноамериканские СМИ.

Согласно их информации, полиция обнаружила в телефоне Болсонару 33-страничный черновой документ с запросом на предоставление статуса беженца, адресованным президенту Аргентины Хавьеру Милею. В нем, как отмечают СМИ, Болсонару указывал на политическое преследование в Бразилии и утверждал, что его жизнь в опасности.

В полиции добавили, что этот запрос не был датирован, но был сохранен на телефоне Болсонару в феврале 2024 года – спустя два дня после масштабной операции против экс-президента и ряда его соратников. Тогда стражи порядка изъяли у него паспорт, а также провели обыски.

Ранее в августе судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отправил Болсонару под домашний арест, так как постановил, что 70-летний экс-президент страны нарушил "превентивные меры", введенные в отношении него по делу о попытке госпереворота.

В отношении бывшего президента Бразилии проходят разбирательства о попытке госпереворота. Помимо Болсонару, в подобных преступлениях обвиняются еще семь человек. Если Болсонару и других фигурантов признают виновными, им может грозить до 40 лет лишения свободы.

В феврале этого года прокуратура Бразилии предъявила Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В прокуратуре отметили, что Болсонару обвиняется "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве", а также в "причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам представителей прокуратуры, он сподвиг своих сторонников".

Власти запретили Болсонару баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему главе государства и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Болсонару и призывал прекратить связанные с ним судебные разбирательства.

