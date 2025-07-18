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Суд обязал экс-президента Бразилии Болсонару носить электронный браслет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Судья Федерального верховного суда Бразилии, который рассматривает дело о попытке госпереворота, распорядился обязать экс-президента страны Жаира Болсонару носить электронный браслет, а также ограничить его в передвижении и коммуникациях, передает AP. Дома у политика и в штаб-квартире его партии прошли обыски.

Суд запретил Болсонару покидать дом в ночное время, выходить на связь с иностранными послами и дипломатами и вообще приближаться к дипмиссиям. Также ему запретили пользоваться соцсетями и пытаться контактировать с другими подследственными, в том числе с проживающим ныне в США собственным сыном Эдуарду. АР отмечает, что Эдуарду Болсонару близок к президенту Дональду Трампу.

Обыски в доме Болсонару и штаб-квартиры его партии в Бразилиа провели сотрудники федеральной полиции.

В отношении бывшего президента Бразилии проходит судебное разбирательство о попытке госпереворота после выборов 2022 года, где он проиграл левому политику Луису Инасиу Луле да Силве. Болсонару подозревается в организации попытки переворота, по делу проходят еще семь человек. Им может грозить до 40 лет лишения свободы.

Прокуратура Бразилии предъявила Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в феврале. Он обвиняется "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве", а также в "причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам представителей прокуратуры, он сподвиг своих сторонников".

Болсонару 69 лет. Власти запретили ему баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Болсонару и призывал прекратить связанные с ним судебные разбирательства.

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