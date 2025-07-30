США ввели санкции против судьи Федерального верховного суда Бразилии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти США в среду внесли судью Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса в санкционные списки, сообщает американский Минфин.

Согласно пресс-релизу ведомства, ди Мораис попал под санкции за то, что "использовал свое положение, чтобы давать разрешение на незаконные досудебные задержания и чтобы подавлять свободу слова".

В Минфине США отметили, что ди Мораис предпринимал "незаконные" шаги, направленные против граждан и компаний как Бразилии, так и США.

"Сегодняшние действия дают четко понять, что Минфин будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто угрожает интересам США и свободе наших граждан", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Скотта Бессента.

Западные СМИ напоминают, что ди Мораис, в частности, в настоящее время ведет рассмотрение дела экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которого обвиняют в попытке госпереворота. Если Болсонару и других фигурантов признают виновным, им может грозить до 40 лет лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Болсонару и призывал прекратить связанные с ним судебные разбирательства.