Поиск

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте
Фото: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Команда адвокатов бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару намерена подать апелляцию на решение Верховного суда отправить экс-главу государства под домашний арест, сообщает во вторник Associated Press.

Ранее судья Федерального Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, который рассматривает дело Болсонару, постановил, что 70-летний экс-президент страны нарушил "превентивные меры", введенные в отношении него по делу о попытке госпереворота. В частности, согласно решению судьи, Болсонару нарушил запрет на использование соцсетей.

"Судебная система одинакова для всех. Обвиняемый, который сознательно игнорирует превентивные меры (...), должен понести соответствующее законное наказание", - сказал ди Мораис.

В миреСуд обязал экс-президента Бразилии Болсонару носить электронный браслетЧитать подробнее

В выходные во многих городах Бразилии прошли многотысячные акции в поддержку бывшего президента страны. Собравшиеся требовали, чтобы Национальный конгресс (парламент) Бразилии помиловал его. В ходе акции в Рио-де-Жанейро в воскресенье Болсонару обратился к демонстрантам через телефон одного из сыновей. Ди Мораис также счел это действие незаконным.

В отношении бывшего президента Бразилии проходят разбирательства о попытке госпереворота. Помимо Болсонару, в подобных преступлениях обвиняются еще семь человек. Если Болсонару и других фигурантов признают виновными, им может грозить до 40 лет лишения свободы.

В феврале прокуратура Бразилии предъявила Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В прокуратуре отметили, что экс-глава государства обвиняется "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве", а также в "причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам представителей прокуратуры, он сподвиг своих сторонников".

Болсонару 70 лет. Власти запретили ему баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Болсонару и призывал прекратить связанные с ним судебные разбирательства.

Дональд Трамп США Бразилия Жаир Болсонару
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 5 августа

Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник уверенным ростом

Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник уверенным ростом

США продали Нидерландам партию оружия для Украины на сумму более $500 млн

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

Что произошло за день: понедельник, 4 августа

В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Tesla одобрила новое вознаграждение Маска на $29 млрд

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });