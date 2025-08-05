Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Команда адвокатов бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару намерена подать апелляцию на решение Верховного суда отправить экс-главу государства под домашний арест, сообщает во вторник Associated Press.

Ранее судья Федерального Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис, который рассматривает дело Болсонару, постановил, что 70-летний экс-президент страны нарушил "превентивные меры", введенные в отношении него по делу о попытке госпереворота. В частности, согласно решению судьи, Болсонару нарушил запрет на использование соцсетей.

"Судебная система одинакова для всех. Обвиняемый, который сознательно игнорирует превентивные меры (...), должен понести соответствующее законное наказание", - сказал ди Мораис.

В выходные во многих городах Бразилии прошли многотысячные акции в поддержку бывшего президента страны. Собравшиеся требовали, чтобы Национальный конгресс (парламент) Бразилии помиловал его. В ходе акции в Рио-де-Жанейро в воскресенье Болсонару обратился к демонстрантам через телефон одного из сыновей. Ди Мораис также счел это действие незаконным.

В отношении бывшего президента Бразилии проходят разбирательства о попытке госпереворота. Помимо Болсонару, в подобных преступлениях обвиняются еще семь человек. Если Болсонару и других фигурантов признают виновными, им может грозить до 40 лет лишения свободы.

В феврале прокуратура Бразилии предъявила Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В прокуратуре отметили, что экс-глава государства обвиняется "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве", а также в "причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам представителей прокуратуры, он сподвиг своих сторонников".

Болсонару 70 лет. Власти запретили ему баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Болсонару и призывал прекратить связанные с ним судебные разбирательства.