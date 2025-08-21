Премьер-министр Армении не видит оснований для внеочередных выборов в парламент

В ходе очередных выборов в 2026 году гражданам предстоит сделать "выбор между миром и отсутствием мира"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оснований для проведения досрочных выборов в парламент Армении нет, заявил премьер-министр журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Есть такие мнения, призывы, но их обоснованность нужно еще проверить", - отметил он.

Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.

По словам Пашиняна, Армения ежедневно работает над подписанием мирного соглашения с Азербайджаном, а на предстоящих в 2026 году выборах гражданам предстоит сделать выбор между миром и отсутствием мира.

"Я не хочу говорить "мир" и "война", скажу мягче - между миром и отсутствием мира", - сказал он.