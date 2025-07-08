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Пашинян намерен возглавить движение против католикоса всех армян

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса всех армян Гарегина Второго. Он написал об это в соцсети.

"За всеми дебатами в это время раскрылось самое главное: полное отсутствие связи между Ктричем Нерсисяном (мирское имя армянского католикоса - ИФ), Вазгеном Галстаняном, Геворгом Аджапахяном (арестованные архиепископы - ИФ) и некоторыми другими с Иисусом Христом и его учением, - написал глава правительства. - Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына захвачен антихристовой, антинациональной, антигосударственной группой и должен быть освобожден".

"Я возглавлю это освобождение", - заявил премьер-министр.

3 июля Пашинян заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов, требуя от Католикоса покинуть Престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия.

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления католикоса всех армян Гарегина II объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Никол Пашинян Гарегин II Армения Микаэл Аджапахян Баграт Галстанян Ктрич Нерсисян
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