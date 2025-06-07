Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что следующие парламентские выборы пройдут в июне 2026 года.

"До следующих выборов в Национальное собрание Республики Армения остался ровно год. Они состоятся 7 июня 2026 года", - написал он в соцсетях.

Между тем, сформированная вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна оппозиционная фракция парламента "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера Армении Никола Пашиняна.

В заявлении фракции отмечается, что на пост премьера выдвинута кандидатура мэра города Масис Давида Амбарцумяна.

В соответствии с законодательством, для начала процесса импичмента необходимо выдвижение кандидатуры премьер-министра. За импичмент должны проголосовать минимум 54 из 107 депутатов.

Две оппозиционные фракции парламента - "Армения" и "Честь имею" представлены 34 депутатами. В правящей фракции "Гражданский договор" 69 депутатов. Четыре депутата имеют независимый статус.