В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Каждый пятый из американских работодателей, опрошенных исследовательской организацией Conference Board, планирует замедлить наём сотрудников во втором полугодии 2025 года.

Годом ранее такие планы были лишь у 10% работодателей, участвовавших в опросе.

В последний раз работодатели с оптимизмом оценивали ситуацию на рынке труда во втором квартале 2023 года, когда более половины опрошенных заявили о планах наращивания штата сотрудников, говорится в отчете Conference Board.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), заморозила наём сотрудников в ИИ-направлении. Ранее датская фармкомпания Novo Nordisk объявила глобальный мораторий на прием на работу новых сотрудников.

"Менеджеры по найму занимают более взвешенную позицию, учитывая сохранение экономической и политической неопределенности", - говорит Диана Скотт, возглавляющая центр человеческого капитала в Conference Board в США.

В опросе, проведенном организацией, приняли участие 100 директоров по персоналу, в том числе, американских компаний Fortune 500, крупных глобальных брендов и средних по размеру региональных бизнесов.

По словам Скотт, компании стремятся действовать более стратегически, укрепляя существующие команды и сохраняя гибкость, прежде чем наращивать штат, как это было несколько лет назад.

Так, поставщик решений для расчета зарплат Paycom Software недавно сообщил инвесторам, что по мере активного внедрения автоматизации пересматривает необходимость заполнения некоторых позиций.

Отчет Conference Board является еще одним сигналом ослабления активности на американском рынке труда, отмечает WSJ.

Согласно протоколу июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованному в среду, большинство ее руководителей сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. На этом заседании Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.

Уже после июльского заседания ФРС Минтруда США обнародовало пересмотренную статистику по занятости за май и июнь, рисующую картину гораздо более слабого рынка труда. Согласно обновленным данным, в июне число рабочих мест в США увеличилось на 14 тыс., а не на 147 тыс., как сообщалось ранее. Майский рост был пересмотрен до 19 тыс. со 144 тыс.