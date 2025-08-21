Руководители ФРС сочли риск ускорения инфляции выше риска спада занятости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда, говорится в протоколе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Участники заседания отмечали наличие рисков для обеих частей двойного мандата FOMC (обеспечение ценовой стабильности и максимальной занятости - ИФ), - отмечается в документе. - При этом большинство из них сочли, что наиболее серьезным является именно риск усиления инфляции".

Несколько членов руководства ФРС полагали, что два риска являются в целом сбалансированными, а "пара" участников заседания расценила риск ухудшения занятости как более серьезный.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% на заседании 29-30 июля. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, было отмечено, что условия на американском рынке труда остаются хорошими, а инфляция является "несколько повышенной".

Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против решения о сохранении ставки на прежнем уровне. Они предпочли бы понизить ее на 25 базисных пунктов (б.п.).

В протоколе отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне. Это позволяет предположить, что решение было поддержано оставшимися 16 членами руководства американского ЦБ, присутствовавшими на заседании, пишет The Wall Street Journal.

Протокол показал, что руководители ФРС расходятся во мнениях о том, когда можно будет с уверенностью делать выводы о влиянии повышения импортных пошлин в США на динамику инфляции.

"Они отмечали, что последствия подъема пошлин стали более заметными в ценах на отдельные товары, однако их влияние на общую экономическую активность и инфляцию еще предстоит оценить", - говорится в документе.

Некоторые из участников заседания высказали мнение, что сделать необходимые выводы можно будет из статданных за следующие несколько месяцев. Другие отмечали, что считают нецелесообразным ждать полной ясности относительно влияния пошлин на инфляцию для корректировки денежно-кредитной политики.

Уже после июльского заседания Федрезерва Минтруда США обнародовало пересмотренную статистику по занятости за май и июнь, рисующую картину гораздо более слабого рынка труда. По обновленным данным, в июне число рабочих мест в США увеличилось на 14 тысяч, а не на 147 тысяч, как сообщалось ранее. Майский рост был пересмотрен до 19 тысяч со 144 тысяч.

На этом фоне ожидания снижения ставки Федрезервом в сентябре резко выросли. Судя по котировкам фьючеров на уровень ставки ФРС, вероятность ее уменьшения на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 82,9%, по данным FedWatch.