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Трамп назвал поддельным отчет Минтруда о занятости населения США

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Минтруд сфальсифицировал данные в отчете о занятости населения страны, преуменьшив статистику роста числа рабочих мест за последние месяцы.

"Отчет о занятости сфальсифицировали так же, как сфальсифицировали предварительные итоги президентских выборов. Вот почему в обоих случаях произошел масштабный, беспрецедентный пересмотр в пользу леворадикальных демократов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что по его мнению, любые значительные корректировки в подобного рода документах вносятся, чтобы "прикрыть нарисованные цифры" и сделать так, чтобы "великий республиканский успех выглядел не настолько грандиозным".

В пятницу Трамп уволил главу Бюро статистики Минтруда США Эрику МакЭнтарфер после выхода статданных, показавших резкое ослабление американского рынка труда.

Трамп обвинил МакЭнтарфер, назначенную бывшим президентом Джо Байденом, в фальсификации статистики по занятости. При этом никаких доказательств в поддержку утверждений президента о манипуляции данными со стороны Бюро статистики Минтруда, которое также занимается данными по потребительским ценам и ценам производителей, представлено не было.

Дональд Трамп США
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