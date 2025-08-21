В ЕС не согласны с санкциями США против судей Международного уголовного суда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе назвали неприемлемыми санкции, введенные США против судей Международного уголовного суда (МУС).

"Европейский союз глубоко сожалеет об этом решении ввести санкции против четырех судей МУС. Суд является очень важным элементом борьбы против безнаказанности, и эти санкции совершенно неприемлемы", - заявила в четверг на брифинге в Брюсселе Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"МУС должен иметь возможность работать самым беспристрастным образом", - добавила пресс-секретарь.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио ввел санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

"Сегодня в соответствии с распоряжением президента (Дональда) Трампа о санкциях против МУС я ввожу их в отношении лично (его судей): Кимберли Прост из Канады, Николя Гийю из Франции, Назхата Шамима Хана из Фиджи и Мамэ Мандиае Ньянга из Сенегала", - прокомментировал Рубио.

По его словам, "при непосредственном участии этих иностранных граждан МУС предпринимал усилия по расследованиям в отношении граждан США и Израиля, их аресту, преследованию без согласия американских и израильских властей".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тысячи человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале 2025 года Трамп своим указом ввел санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля. В июне Госдепартамент США ввел персональные санкции против четырех судей МУС - из Уганды, Бенина, Перу и Словении.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, подсудными ему являются лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.