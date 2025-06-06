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Рубио объявил о санкциях в отношении четырех судей МУС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США вводят санкции против четырех судей МУC в ответ на попытки задержаний и арестов американских и израильских граждан, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

"Эти люди напрямую участвовали в попытках МУС расследовать дела, задерживать, арестовывать граждан США и Израиля, а также предъявлять им обвинения, и все это - без согласия США и Израиля", - отметил он в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

В нем указывается, что санкции коснутся судей из Уганды, Бенина, Перу, Словении.

Рубио напомнил, что ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками МУС.

"Эти четыре судьи участвовали в необоснованных инициативах МУС в отношении США и нашего близкого союзника - Израиля", - добавил он.

В суде, по сообщению европейских СМИ, назвали такое решение Вашингтона "явной попыткой подорвать независимость МУС".

Марко Рубио США МУС Израиль Госдеп
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