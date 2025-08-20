США ввели персональные санкции против еще четырех судей МУС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), сообщает сайт Госдепартамента.

"Сегодня в соответствии с распоряжением президента (Дональда) Трампа о санкциях против МУС я ввожу их в отношении лично (его судей): Кимберли Прост из Канады, Николя Гийю из Франции, Назхата Шамима Хана из Фиджи и Мамэ Мандиае Ньянга из Сенегала", - прокомментировал Рубио.

По его словам, "при непосредственном участии этих иностранных граждан МУС предпринимал усилия по расследованиям в отношении граждан США и Израиля, их аресту, преследованию без согласия американских и израильских властей".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тысячи человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале 2025 года Трамп своим указом ввел санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

В июне Госдепартамент США ввел персональные санкции против четырех судей МУС - из Уганды, Бенина, Перу и Словении.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, подсудными ему являются лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.