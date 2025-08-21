Поиск

В ЕС в пожарах с начала года выгорело более 1 млн га территорий

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Более 1 млн га территорий выгорело в результате пожаров в странах Европейского союза с начала текущего года, передает в четверг телеканал BFMTV.

"Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), пожары уже опустошили более 1 млн га в Европейском союзе в 2025 году, что является рекордной площадью с начала ведения статистики в 2006 году", - сообщил канал.

Превзойдя годовой рекорд 2017 года, площадь выгоревших территорий по состоянию на полдень 21 августа 2025 года достигла 1015731 га при том, что Испания и Португалия еще продолжают борьбу со значительными пожарами.

Около 988,5 тыс. га лесов сгорело в 2017 году, из них более половины - в Португалии, где в пожарах погибли 119 человек.

На данный момент в четырех странах Евросоюза - в Германии, Испании, на Кипре и в Словакии - сгоревшие площади уже превысили свои годовые рекорды за 20 лет, по которым имеются данные. Но Португалия продолжает удерживать "абсолютный рекорд" с 563,5 тыс. га, сожженными в 2017 году.

С многочисленными пожарами на западе страны, в результате которых погибли четыре человека, Испания в этом году является наиболее пострадавшей от пожаров страной Европейского союза: более 400 тыс. га сгорело, что составляет почти 40% от площади выгоревших лесов в ЕС.

За Испанией с 274 тыс. га выгоревшей территории следует Португалия, где три человека погибли в огне. На третьем месте Румыния с 126 тыс. га.

BFMTV уточняет, что эти оценки EFFIS учитывают только пожары, площадь которых составила не менее 30 га.

