Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Минске

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности "хоть завтра" организовать переговоры лидеров России и Украины в Минске, если они решат сюда приехать.

"Я не болею "хотелками" организовать переговоры по Украине в Минске, но, если надо - все сделаем", - сказал Лукашенко в интервью государственной медиакомпании КНР China Media Group в пятницу в Минске, его цитирует госагентство БелТА.

По его мнению, столица Белоруссии стала бы "идеальным местом" для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Если российская и украинская стороны договорятся и решат сюда приехать - в Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне", - заявил Лукашенко.

Он также высоко оценивает действия президента США Дональда Трампа в качестве посредника в переговорах по украинскому конфликту: "Трамп здорово сыграл свою роль посредника".

Белорусский лидер считает неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров. "Конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон. А президент США выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. И с этой ролью отлично справился", - сказал Лукашенко.

"Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов? О конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично", - заметил белорусский лидер.

"Но Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям", - добавил он.

