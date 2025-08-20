Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится в процессе проработки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского находится на этапе проработки.

"Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Итак, они находятся в процессе подготовки, и мы собираемся посмотреть, что произойдет", - сказал Трамп в интервью The Mark Levin Show.

"Знаете, у них были сложные отношения (...). И теперь мы посмотрим, как они справятся, и, если потребуется, и, вероятно, так и будет, я поеду и, вероятно, смогу присоединиться к ним", - добавил американский президент.