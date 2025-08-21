Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в администрации президента США
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на данном этапе не собирается принимать участия в организации двусторонней встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на источники в администрации Трампа.
"Трамп сказал советникам, что (...) не планирует подключаться к усилиям по проведению встречи лидеров РФ и Украины", - пишет издание.
По данным источников, Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после того, как состоятся двусторонние переговоры российского и украинского президентов.
"Дональд Трамп намерен дать России и Украине самим организовать встречу их лидеров. Влиять на процесс напрямую он пока не хочет", - пишет газета.
Ранее Трамп заявлял, что примет решение о дальнейших инициативах по итогам саммита РФ и Украины.
"Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Итак, они находятся в процессе подготовки, и мы собираемся посмотреть, что произойдет", - сказал он в интервью The Mark Levin Show.