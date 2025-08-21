Поиск

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в администрации президента США

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на данном этапе не собирается принимать участия в организации двусторонней встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на источники в администрации Трампа.

"Трамп сказал советникам, что (...) не планирует подключаться к усилиям по проведению встречи лидеров РФ и Украины", - пишет издание.

По данным источников, Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после того, как состоятся двусторонние переговоры российского и украинского президентов.

"Дональд Трамп намерен дать России и Украине самим организовать встречу их лидеров. Влиять на процесс напрямую он пока не хочет", - пишет газета.

Ранее Трамп заявлял, что примет решение о дальнейших инициативах по итогам саммита РФ и Украины.

"Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Итак, они находятся в процессе подготовки, и мы собираемся посмотреть, что произойдет", - сказал он в интервью The Mark Levin Show.

Дональд Трамп США Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });