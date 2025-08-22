Лукашенко подтвердил обсуждение с Трампом освобождение осужденных в Белоруссии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что в недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность освобождения граждан, отбывающих наказание в Белоруссии за преступления экстремистской направленности, передает "БелТА".

По словам Лукашенко, эта тема затрагивалась, но очень кратко. Он проинформировал Трампа, что в Белоруссии есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за президентом. Работа комиссии идет на постоянной основе.

"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда, - пересказал Лукашенко свои слова в разговоре с Трампом. - Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит".

Ранее об обсуждении этого вопроса говорил Трамп. Он сообщил, что поблагодарил Лукашенко "за освобождение 16 заключенных", а также они "обсудили освобождение 1,3 тысячи заключенных в будущем".