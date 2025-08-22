Лукашенко намерен выстраивать отношения с США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с официальным Вашингтоном, сообщает "БелТА".

"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что Белоруссия "сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны".

"Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона - ИФ) знаете, что надо Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.