Поиск

Лукашенко намерен выстраивать отношения с США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с официальным Вашингтоном, сообщает "БелТА".

"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что Белоруссия "сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны".

"Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона - ИФ) знаете, что надо Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху прибыл в расположение дивизии ЦАХАЛ "Газа"

В ЕС в пожарах с начала года выгорело более 1 млн га территорий

Суд в Италии решит, экстрадировать ли в ФРГ задержанного по делу о подрыве "Северных потоков" украинца

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });