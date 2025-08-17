Поиск

Трамп понадеялся на скорое освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье высказал благодарность президенту Белоруссии Александра Лукашенко за недавнее решение помиловать ряд заключенных, выразив надежду на освобождение еще более 1 тыс. человек.

"Спасибо Белоруссии ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!" - написал он в соцсети Truth Social.

15 августа Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. В интервью Fox News американский президент заявлял, что получил от Лукашенко сигналы о стремлении РФ найти решение украинского кризиса.

