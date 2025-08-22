Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Фото: Moawia Atrash/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Израиль и Сирия, как ожидается, подпишут 25 сентября соглашение о безопасности, сообщили в пятницу израильские СМИ со ссылкой на арабские источники.

Соглашение должно быть подписано по эгидой США на следующий день после первого выступления президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечают источники.

По их данным, США работают и над организацией встречи аш-Шараа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которой, как ожидается, примет участие президент США Дональд Трамп.

Израильские СМИ также сообщили о прогрессе на переговорах, состоявшихся на этой неделе в Париже между министром по стратегическим вопросам еврейского государства Роном Дермером и главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Они обсудили несколько ключевых вопросов: деэскалацию ситуации вдоль границы, соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела Сирии, региональную стабильность и возобновление действия соглашения 1974 года, которое определило нынешнюю границу между Израилем и Сирией.

Сирийские источники отмечают, что главным камнем преткновения остается стремление Израиля сохранить присутствие в Сирии.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

После прихода оппозиции к власти израильские войска захватили контролируемую ООН буферную зону на сирийской территории вдоль границы с Голанскими высотами.

В июле в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии произошли вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тысячи человек, большинство из которых составляли друзы. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов - этноконфессиональной группы арабов, которая исповедует особую религию - таухид и которая проживает как в Сирии, так и в Израиле.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде. Нетаньяху тогда напомнил об "обязательствах Израиля по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения".

На прошлой неделе в Эс-Сувейде прошли демонстрации с участием сотен человек, которые в том числе призывали к самоопределению этого региона, населенного преимущественно друзами.

Сирийские власти обвинили Израиль во вмешательстве в ситуацию в Эс-Сувейде и в попытках ослабить страну.

"Ряд групп хочет получить власть при помощи региональных сил - Израиля и других. Это крайне затруднительно и не воплотится в жизнь, - отметил аш-Шараа. - Перед нами еще одно сражение - за объединение Сирии, но не кровью и военной силой (...), а за счет взаимопонимания, потому что Сирия устала от войны".