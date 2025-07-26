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Макрон призвал главу Сирии обеспечить защиту гражданского населения

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в субботу в сети X, что провел переговоры с президента Сирии переходного периода Ахмедом аль-Шараа.

"Недавние акты насилия в Сирии напоминают о крайней хрупкости переходного периода. Гражданское население должно быть защищено. Крайне важно избежать повторения эпизодов насилия и привлечь к ответственности виновных в этих событиях. Ожидаются судебные преследования на основании доклада независимой комиссии, касающегося актов насилия на побережье", - написал Макрон.

По его словам, прекращение огня в Эс-Сувейде является позитивным сигналом. "Теперь спокойный диалог должен способствовать достижению цели объединения Сирии при соблюдении прав всех ее граждан", - считает французский президент.

"Я обсудил с президентом Сирии срочность поиска политического решения с участием местных игроков в рамках национальной системы управления и безопасности (...) Я подтвердил нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. В этой связи мы затронули вопрос контактов с Израилем. Мы оба выразили поддержку сотрудничеству по стабилизации сирийско-ливанской границы. Франция готова содействовать этим усилиям", - написал Макрон.

В Сирии 13-20 июля происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы.

Франция Эммануэль Макрон Сирия Эс-Сувейд
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