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Сирия готовится расследовать июльские столкновения в провинции Эс-Сувейда

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сирийская администрация сформировала комитет, в обязанности которого входит расследование обстоятельств столкновений в провинции Эс-Сувейда на юге страны, жертвами которых в июле стали сотни человек, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Комитет из семи человек - судей, адвокатов и военных - изучит обстоятельства, которые привели к событиям в Эс-Сувейде, и представит отчет в течение трех месяцев", - цитируют СМИ указ сирийского министерства юстиции.

В Сирии 13-20 июля происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы.

Друзы - этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле, они исповедуют особую религию - таухид.

В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.

Сирия Эс-Сувейда
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