Трамп намерен уволить члена совета управляющих ФРС Кук, если она не уйдет сама

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уволит члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук, если она сама не подаст в отставку.

Ранее на этой неделе Трамп призвал Кук покинуть свой пост в связи с обвинениями в мошенничестве с ипотекой, выдвинутыми против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

Кук отреагировала на это, заявив, что не намерена "поддаваться давлению и покидать свой пост".

"Я уволю ее, если она не уйдет в отставку сама", - заявил Трамп журналистам в пятницу.

Как сообщалось, Пулте, верный сторонник Трампа, 15 августа направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

В письме, часть которого он опубликовал в соцсети X, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

Это лишь одна из серии атак представителей администрации Трампа на руководителей американского ЦБ, включая его председателя Джерома Пауэлла. Все семь членов совета управляющих ФРС имеют постоянное право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающем решения по ставке.

Срок службы Кук истекает лишь в 2038 году. Ее уход открыл бы еще одну вакансию в руководстве ЦБ, на которую Трамп мог бы назначить кандидата, разделяющего его мнение о необходимости снизить базовую ставку.

Ранее в этом месяце Адриана Куглер, входившая в совет управляющих ФРС с сентября 2023 года, неожиданно покинула свой пост на несколько месяцев раньше срока. Трамп заявил, что выдвинет на освободившееся место Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома.

Трамп постоянно критикует Федрезерв, требуя резкого смягчения денежно-кредитной политики. Американский ЦБ удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.