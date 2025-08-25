Литва начинает военные учения близ границы с Белоруссией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Литве, близ границы с Гродненской областью Белоруссии, начались полевые тактические учения Brave Griffin 25-II ("Храбрый грифон 25-II"), сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы", - говорится в сообщении.

"Целью учений является проверка способности бригады Zemaitija передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, оценить готовность подразделений к бою, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Также будет проведен тактический марш для демонстрации мобильности бригады", - добавили в ведомстве.

В ходе учений будут перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием. "Состоится передислокация воинских частей из Клайпеды в Вильнюсский регион. В этот период военная техника будет перемещаться по территориям Швенченского, Вильнюсского, Шальчининкского, Электренского районов и самоуправления города Вильнюса", - уточнили в Минобороны.